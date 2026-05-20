Alla Fondazione Roberto Ruffilli si è verificato un cambio ai vertici con la nomina di Mirco Coriaci come nuovo presidente. Il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato la composizione del nuovo direttivo, che resterà in carica fino al 2029. Sono stati inoltre inseriti nel consiglio tre nuovi membri, di cui due con incarichi di rappresentanza e uno in qualità di consigliere. La nomina è stata ufficializzata nel corso di un'assemblea che ha visto la partecipazione di tutti i membri.

Cambio ai vertici della Fondazione Roberto Ruffilli: il neo-eletto consiglio di amministrazione ha scelto Mirco Coriaci per la presidenza dell’ente e definito il nuovo direttivo che resterà in carica fino al 2029. Coriaci, già presidente della commissione scientifica della Fondazione e segretario generale di Confcooperative Romagna, è stato eletto all’unanimità. Confermato invece nel ruolo di vicepresidente tesoriere Pier Giuseppe Bertaccini, noto anche come ‘Sgabanaza’, storico comico dialettale romagnolo che ha lavorato per quasi quarant’anni come direttore di banca e oggi è anche camerlengo del Capitolo del Duomo. La Fondazione nacque per mantenere vivo il ricordo del senatore forlivese Ruffilli, studioso e professore universitario assassinato nel 1988 nella sua abitazione di corso Diaz da un commando delle Brigate Rosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Roberto Ruffilli. Cambio ai vertici, scelto Coriaci. Entrano Lattuca, Russo e Versari

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