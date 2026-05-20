Nella notte di sabato 9 maggio 2026, un ragazzo di 17 anni è stato aggredito nella centrale Piazza Mercato di Foggia. Quattro minorenni sono stati fermati in relazione all’episodio, avvenuto in un’area molto frequentata dai giovani. L’aggressione ha coinvolto il ragazzo in modo violento, e i responsabili sono stati individuati e sottoposti a fermo. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

FOGGIA - Un nuovo e gravissimo episodio di violenza giovanile ha scosso la città di Foggia. Nella notte di sabato 9 maggio 2026, un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente accerchiato e aggredito nella centrale Piazza Mercato, uno dei principali luoghi della movida cittadina. I Carabinieri del Comando Provinciale, a cui è stata sporta denuncia il giorno seguente, hanno condotto indagini rapide ed efficaci, risalendo in breve tempo ai presunti responsabili dell'aggressione. Gli aggressori: Il gruppo è risultato composto interamente da ragazzi minorenni. Nello specifico, le forze dell'ordine hanno identificato due giovani di 17 anni e due giovanissimi al di sotto dei 14 anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Foggia: 17enne pestato in Piazza Mercato, fermati quattro minorenni

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