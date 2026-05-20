Focus Marcianise dominio a Pescara | boom di medaglie alla Coppa Nazionale Csen | FOTO
L'Asd Focus di Marcianise, sotto la guida del maestro Giuseppe Ardone, ha partecipato alla Coppa Nazionale di Judo Csen tenutasi il 17 maggio a Pescara. Durante l'evento, la squadra ha ottenuto numerose medaglie in varie categorie, attirando l'attenzione per le proprie performance. La trasferta si è conclusa con un successo significativo, testimoniato dai riconoscimenti e dagli applausi ricevuti. L'intera squadra ha mostrato grande impegno e spirito di gruppo durante tutta la competizione.
Una trasferta da ricordare, tra medaglie, applausi e grande spirito di gruppo. L’Asd Focus di Marcianise, guidata dal maestro Giuseppe Ardone, è stata tra le assolute protagoniste della Coppa Nazionale di Judo Csen disputata il 17 maggio a Pescara, conquistando risultati di prestigio in diverse. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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