Flussi di materia e tempo | a Salerno la personale di Maria Irene Vairo

Dal 21 al 28 maggio, gli spazi del 42 Life Meaning di via Francesco Prudente 23 a Salerno ospitano Flussi: Contrasti e Assonanze, mostra personale di Maria Irene Vairo. La rassegna è curata dalla dottoressa Belinda Villanova e presentata dall'architetto Michele Bianco, con il supporto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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