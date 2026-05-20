Flussi di materia e tempo | a Salerno la personale di Maria Irene Vairo

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 21 al 28 maggio, gli spazi del 42 Life Meaning di via Francesco Prudente 23 a Salerno ospitano Flussi: Contrasti e Assonanze, mostra personale di Maria Irene Vairo. La rassegna è curata dalla dottoressa Belinda Villanova e presentata dall'architetto Michele Bianco, con il supporto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Giunta del candidato Di Rosa, presentata Irene Grado: deleghe al personale e ai progetti su movida e dipendenze

La prima mostra personale di Teresa Donatantonio al Palazzo Genovese di SalernoDopo un lungo periodo di ricerca e sperimentazione, Teresa Donatantonio presenta finalmente al pubblico la sua mostra personale, “Un viaggio tra...

flussi di flussi di materia eFlussi di materia e tempo: a Salerno la personale di Maria Irene VairoIl percorso espositivo ruota attorno a un'idea che l'artista definisce con precisione: Le mie opere riflettono la fluidità dei tempi moderni: coesistenza di felicità e tragedie vicine e lontane, nell ... salernotoday.it

Medio Oriente, l’Artico può essere una rotta alternativa per i flussi di materie prime?80%: quota del trasporto marittimo nel commercio mondiale di beni; 3,5%: quota degli scambi tra Asia orientale, Europa e Nord America che, entro cinque anni, potrebbe effettivamente transitare ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web