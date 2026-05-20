Flotta verso Israele | 12 italiani rischiano il carcere ad Ashdod

Dodici cittadini italiani si trovano attualmente ad Ashdod, in Israele, e sono coinvolti in procedimenti giudiziari che potrebbero portarli in carcere. Le autorità locali hanno avviato indagini e procedure legali nei loro confronti, senza che siano stati ancora definiti i dettagli delle accuse. Rispetto a quanto avvenuto lo scorso aprile, il trattamento dei fermi sembra aver subito variazioni, anche se le specifiche non sono state rese pubbliche. La vicenda resta sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

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