Flotta verso Israele | 12 italiani rischiano il carcere ad Ashdod

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici cittadini italiani si trovano attualmente ad Ashdod, in Israele, e sono coinvolti in procedimenti giudiziari che potrebbero portarli in carcere. Le autorità locali hanno avviato indagini e procedure legali nei loro confronti, senza che siano stati ancora definiti i dettagli delle accuse. Rispetto a quanto avvenuto lo scorso aprile, il trattamento dei fermi sembra aver subito variazioni, anche se le specifiche non sono state rese pubbliche. La vicenda resta sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

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? Domande chiave Perché i 12 italiani rischiano il carcere ad Ashdod? Come è cambiato il trattamento dei fermi rispetto allo scorso aprile? Chi deve rispondere delle accuse di detenzione arbitraria e tortura? Cosa prevede la Procura di Roma per i cittadini coinvolti??? In Breve Oltre 500 attivisti di 45 nazioni intercettati a 250 miglia da Gaza. Amnesty International denuncia detenzione arbitraria per i 400 fermati ad Ashdod. Tajani e Crosetto confermano espulsione degli italiani dopo il passagg . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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