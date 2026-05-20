Flotilla le ultime parole di Carotenuto | Rapimento di massa poi il grillino sparisce
Durante il viaggio verso Gaza, la tensione a bordo della Flotilla rimaneva elevata mentre la nave continuava la sua rotta. In un momento di confronto, uno dei partecipanti ha pronunciato le sue ultime parole prima di scomparire dalla scena. La situazione a bordo era caratterizzata da un clima di incertezza e nervosismo, con alcuni membri che avevano espresso preoccupazioni riguardo alle operazioni in corso. La dinamica a bordo ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità coinvolte.
Nella rotta verso Gaza la tensione restava alta a bordo della Flotilla quandor ancora era in navigazione. A raccontarlo è Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 stelle, unico parlamentare italiano presente sulla missione. Queste le sue ultime parole, prima del fermo: “Finché ci permettono di andare avanti, proseguiamo verso Gaza. Ma sappiamo che possono arrivare in ogni momento”. Poche ore dopo quella telefonata, infatti, l’abbordaggio della marina israeliana diventa realtà. Carotenuto ripercorre i momenti precedenti, tra allerta continua e contatti difficili: “ Per ora non vediamo nulla all’orizzonte, ma siamo in allerta, la scorsa notte non abbiamo dormito”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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