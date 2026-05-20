Flotilla le ultime parole di Carotenuto | Rapimento di massa poi il grillino sparisce

Durante il viaggio verso Gaza, la tensione a bordo della Flotilla rimaneva elevata mentre la nave continuava la sua rotta. In un momento di confronto, uno dei partecipanti ha pronunciato le sue ultime parole prima di scomparire dalla scena. La situazione a bordo era caratterizzata da un clima di incertezza e nervosismo, con alcuni membri che avevano espresso preoccupazioni riguardo alle operazioni in corso. La dinamica a bordo ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità coinvolte.

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