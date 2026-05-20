Flotilla la sindaca Funaro | Quello che succede è grave e inaccettabile seguiamo con apprensione

Alle 15:30 di oggi, mercoledì 20 maggio, la sindaca ha commentato l’abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana. Secondo quanto riferito dai rappresentanti della Flotilla rimasti a terra, si tratterebbe di un vero e proprio “rapimento” in acque. La sindaca ha definito l’accaduto grave e inaccettabile e ha dichiarato che la situazione viene seguita con apprensione. La vicenda riguarda un'operazione in mare che ha coinvolto le imbarcazioni della Flotilla.

Alle 15:30 di oggi, mercoledì 20 maggio, parla anche la sindaca Sara Funaro, in merito all'abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte della marina isrealiana e a quello che i rappresentanti della Flotilla rimasti a terra definiscono un vero e proprio “rapimento” in acque. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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