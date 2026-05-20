La Flotilla ha rivolto negli ultimi giorni insulti al presidente della Repubblica, definendolo “sconcertante”. La critica si aggiunge a quelle rivolte in passato contro altre figure istituzionali, e ora il loro attacco si concentra sul presidente. Anche il governo è stato oggetto di commenti da parte della stessa organizzazione, che lo ha incluso tra i destinatari delle loro accuse. La polemica ha suscitato reazioni da parte di vari rappresentanti politici e istituzionali.

E ora nel mirino della Flotilla c’è Sergio Mattarella. Ovviamente anche il governo, che ci è praticamente abituato. I combattenti in barca decidono di assediare Israele? La colpa è tutta del governo Meloni «che tace». Ma tirare in ballo anche il presidente della Repubblica rappresenta al meglio - o al peggio - la deriva estremista che anima i protagonisti della Flotilla. Vale la pena di riferire una dichiarazione durissima contro il capo dello Stato. A parlare è Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud: «Stiamo notando un aumento esponenziale della spregiudicatezza criminale di Israele. L’esercito si è accordato chiaramente con la Grecia e ha deciso di fare un ulteriore passo, ossia di fermarci al mattino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, insulti a Mattarella: "Sconcertante"

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