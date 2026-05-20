Flotilla inizia lo sbarco degli attivisti e l’Italia resta in silenzio | nessuna condanna a Israele

Dopo l’arrivo delle imbarcazioni della Flotilla, sono iniziati gli sbarchi degli attivisti. L’Italia non ha emesso alcuna condanna ufficiale nei confronti di Israele e si è limitata a formulare un invito a liberare gli attivisti, italiani e non, il prima possibile. Nessun commento pubblico o presa di posizione più decisa è stata comunicata nelle ore successive. La situazione rimane di fatto invariata, con il governo che non ha espresso pubblicamente opinioni contrarie alle azioni di Israele.

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