Flotilla inizia lo sbarco degli attivisti e l’Italia resta in silenzio | nessuna condanna a Israele
Dopo l’arrivo delle imbarcazioni della Flotilla, sono iniziati gli sbarchi degli attivisti. L’Italia non ha emesso alcuna condanna ufficiale nei confronti di Israele e si è limitata a formulare un invito a liberare gli attivisti, italiani e non, il prima possibile. Nessun commento pubblico o presa di posizione più decisa è stata comunicata nelle ore successive. La situazione rimane di fatto invariata, con il governo che non ha espresso pubblicamente opinioni contrarie alle azioni di Israele.
Nessuna condanna. Neanche stavolta. Solo un timido invito a liberare gli attivisti della Flotilla, o almeno quelli italiani, al più presto. Questa è la reazione del governo italiano e del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, di fronte al nuovo abbordaggio da parte della Marina israeliana, che ha fermato tutte le imbarcazioni della Flotilla, trattenendo anche 29 italiani, tra cui il deputato M5s Dario Carotenuto. Nessun altro segnale dal governo, con il silenzio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che prosegue nonostante gli inviti delle opposizioni a condannare l’operato di Tel Aviv. Lo sbarco del primo gruppo di attivisti è iniziato nel porto di Ashdod, come riferito in una nota dalla Farnesina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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