Flotilla docente arrestato | studenti e colleghi in mobilitazione chiedono l’intervento immediato del Ministero degli Esteri

Questa mattina, davanti ai cancelli di un liceo classico di Ancona, si sono riuniti studenti e insegnanti per protestare. La mobilitazione è nata a seguito dell’arresto di un docente dell’istituto, che ha coinvolto anche altri membri del personale scolastico. La vicenda ha suscitato reazioni tra gli studenti e i colleghi, i quali hanno chiesto un intervento immediato del Ministero degli Esteri. La manifestazione si è svolta senza incidenti e continua a richiamare l’attenzione sulla situazione.

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I ragazzi di un liceo classico di Ancona si sono radunati questa mattina davanti ai cancelli dell'istituto. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, la protesta è nata per chiedere il rilascio immediato del loro insegnante di filosofia e scienze umane. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Iran, ministero degli Esteri del Qatar: “Superate tutte le linee rosse”Martedì il Qatar ha dichiarato che “tutte le linee rosse sono state superate” in seguito agli attacchi dell’Iran sul territorio e che quelli alla... Ministro degli Esteri israeliano: “Hamas dietro la Flotilla””La forza motrice dietro la provocazione della flottiglia è Hamas, in collaborazione con provocatori professionisti, con l’obiettivo di sabotare la... Arrestato con la Flotilla, collettivo del liceo convoca sciopero per il docente. Gli studenti del RInaldini di Ancona: mobilitiamoci e facciamoci sentire #ANSA x.com Sciopero degli studenti per il prof della Flotilla, ‘un esempio per tutti noi’(ANSA) – ANCONA, 20 MAG – Gli studenti del liceo classico Carlo Rinaldini di Ancona si sono riuniti stamattina davanti a scuola e hanno organizzato uno sciopero per chiedere l’immediato rilascio e la ... espansionetv.it Arrestato con la Flotilla, collettivo del liceo convoca sciopero per il docenteArrestato con la Flotilla, collettivo del liceo convoca sciopero per il docente. Si tratta di Vittorio Sergi del liceo Rinaldini di Ancona. blitzquotidiano.it