Flotilla blitz israeliano | spari e stop alle barche Fermati i 29 italiani tra loro anche un deputato

Da ilmessaggero.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'operazione delle forze israeliane nella zona del Mediterraneo, sono state intercettate e fermate 29 persone di nazionalità italiana, tra cui anche un deputato. Le immagini più recenti mostrano i soldati israeliani su gommoni Zodiac avvicinarsi alle imbarcazioni coinvolte, mentre gli equipaggi della nave chiamata Global Sumud Flotilla indossano giubbotti di salvataggio e tengono le mani visibilmente libere. Non sono stati segnalati feriti o incidenti durante questa operazione.

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Le ultime immagini mostrano i soldati israeliani sui gommoni Zodiac: si avvicinano alle imbarcazioni, gli uomini degli equipaggi della Global Sumud Flotilla indossano giubbotti e hanno le mani alzate. Poi spariscono. Sono stati intercettati uno dopo l'altro, i primi lunedì, gli altri rimasti in mare, ieri, a un centinaio di miglia da Gaza. È pomeriggio quando la portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, denuncia che la Marina israeliana avrebbe aperto il fuoco contro alcune barche: «Stanno sparando proiettili, non sappiamo se veri o di gomma», ha dichiarato, sostenendo che sei barche sarebbero state colpite, tra cui la Girolama, battente bandiera italiana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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