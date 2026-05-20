Al porto di Ashdod si sono vissute immagini intense, con alcuni attivisti della Flotilla ammanettati e bendati mentre venivano presi di mira con insulti dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano. Le scene mostrano i presenti nel luogo mentre si verificano le operazioni di identificazione e accompagnamento, con il ministro che rivolge parole dure nei confronti dei partecipanti alle attività di protesta. La situazione si è svolta sotto lo sguardo di testimoni e media presenti sul posto.

Dal porto di Ashdod arrivano immagini dure: gli attivisti della Flotilla sono ammanettati e bendati mentre vengono derisi dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Si apre un nuovo fronte politico e diplomatico. È scontro acceso su Flotilla, diritti degli attivisti e ruolo internazionale di Israele Il ministro della Sicurezza nazionale israelianoItamar Ben Gvirha visitato il porto diAshdod, dove sono detenuti gli attivisti dellaGlobal SumudFlotillafermati dalla marina israeliana. In diversi video diffusi sui suoi canali social, Ben Gvir si mostra mentre passa tra gli attivisti ammanettati, alcuni in ginocchio e bendati, e li deride apertamente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Flotilla, Ben Gvir agli attivisti al porto di Ashdod: “Non eroi ma terroristi”

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