Fiumicino un progetto spaziale per misurare l’inquinamento nell’area aeroportuale

A Fiumicino è stato avviato un nuovo progetto per monitorare la qualità dell’aria nelle zone aeroportuali. Il progetto, denominato SAQUMAP, coinvolge l’uso di tecnologie satellitari che permettono di rilevare in tempo reale le concentrazioni di inquinanti nell’area circostante l’aeroporto. L’obiettivo è ottenere dati precisi e aggiornati sulla presenza di sostanze nocive nell’aria, contribuendo a gestire meglio le eventuali criticità ambientali legate alle attività aeroportuali.

Fiumicino, 20 maggio 2026 – L’aeroporto di Fiumicino e le sue aree limitrofe sono al centro di una rivoluzione tecnologica per il controllo ambientale grazie all’avvio dell’accordo di progetto SAQUMAP (Satellite Air Quality Monitoring over Airports). L’iniziativa, promossa e finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) d’intesa con ARPA Lazio, mira a sviluppare un servizio pilota ad alta tecnologia per mappare e analizzare in modo quasi istantaneo la qualità dell’aria sopra lo scalo e le zone soggette a significative sorgenti antropiche di emissione. L’accordo biennale, siglato a dicembre 2025 e avviato operativamente a inizio 2026, si avvale del supporto del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università di Roma Tor Vergata come partner scientifico di ARPA Lazio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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