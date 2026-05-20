Fisioterapia alla Spezia | Natale propone Pisa e Parma per il vuoto

Il dibattito sulla fisioterapia alla Spezia si concentra sulle proposte di spostare i corsi a Pisa e Parma, con il docente che suggerisce queste città come alternative. La questione riguarda anche chi debba assumersi la responsabilità della chiusura della sede spezzina e come le università di Pisa e Parma possano coprire il fabbisogno formativo. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla decisione definitiva o sui passaggi successivi.

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? Domande chiave Come possono le università di Pisa e Parma colmare il vuoto formativo? Chi deve assumersi la responsabilità della chiusura della sede spezzina? Quali sono le conseguenze reali per i servizi sanitari del territorio? Perché l'Università di Genova ha deciso di non riattivare il corso??? In Breve Chiusura sede universitaria di Genova avvenuta un anno fa nel territorio spezzino. Impatto occupazionale e formativo su area Spezia, Pontremoli e Massa. PD denuncia inattività istituzi . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fisioterapia alla Spezia: Natale propone Pisa e Parma per il vuoto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chiusura del corso in fisioterapia: “Spezia non deve rassegnarsi. Si tolgono prospettive ai giovani”La Spezia, 17 maggio 2026 – La chiusura della sede distaccata nel Polo Didattico spezzino del corso di laurea in fisioterapia dell’Università di... Parma-Pisa, le modifiche alla viabilità per sabato 25 aprileSono previste modifiche temporanee alla viabilità in occasione della partita di calcio Parma 1913 – Pisa, in programma sabato 25 aprile 2026, alle... Natale: Se Genova non vuole più il corso di fisioterapia alla Spezia, si apra a Pisa o ParmaInsomma, dopo aver lasciato un anno fa che l'Università di Genova chiudesse la sede spezzina del corso di laurea in fisioterapia senza muovere un dito, oggi la destra invita a fare 'un percorso condi ... msn.com Fisioterapia, il Pd della Spezia lancia la battaglia sul ripristino del corso: Tolto un pezzo di futuro alla cittàFisioterapia, il Pd della Spezia lancia la battaglia sul ripristino del corso: Tolto un pezzo di futuro alla città ... msn.com