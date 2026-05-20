Firenze 47 voci e 40 appuntamenti | il festival della letteratura

A Firenze si sta svolgendo un festival della letteratura con 47 voci e 40 appuntamenti. Tra gli eventi previsti, ci sono incontri con i cinque finalisti dello Strega che si terranno a Villa Bardini. Durante il festival vengono presentate le opere di autori come Carrère e Desai, con collegamenti tra le loro narrazioni e le tematiche della realtà europea. L’appuntamento si concentra su discussioni, presentazioni e confronti tra scrittori e pubblico.

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? Punti chiave Chi sono i cinque finalisti dello Strega che incontreremo a Villa Bardini?. Come si collegano le storie di Carrère e Desai alla realtà europea?. Dove si può assistere gratuitamente alla mostra fotografica legata al festival?. Cosa celebrerà Lella Costa per il bicentenario di Carlo Collodi?.? In Breve Programma dal 3 al 7 giugno tra Teatro della Pergola e Villa Bardini. Incontri con Concita De Gregorio e Csaba dalla Zorza durante i cinque giorni. Ingresso gratuito alla mostra Firenze 50 60 70 per i partecipanti registrati. Lella Costa legge Pinocchio il 7 giugno per i 200 anni di Collodi. Dal 3 al 7 giugno 2026, la città di Firenze ospiterà la nona edizione del festival La Città dei Lettori, un evento che porterà quarantasette voci autorevoli tra il Teatro della Pergola e Villa Bardini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Firenze, 47 voci e 40 appuntamenti: il festival della letteratura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il carteggio tra Pasquale Villari e Girolamo Vitelli Sullo stesso argomento Voci femminili della letteratura e della cultura contemporanea: al via la sesta edizione di “Klimt’s Ladies”Torna Klimt’s Ladies, la rassegna interamente al femminile dedicata alla letteratura che, giunta alla sua sesta edizione, conferma il proprio ruolo... Leggi anche: La città dei Lettori: dialogo e sinergie con le voci più autorevoli della letteratura