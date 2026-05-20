Firenze 15enne indagato per terrorismo | arrestato dopo le chat radicali

Un quindicenne è stato indagato per terrorismo a Firenze e successivamente arrestato. Le forze dell'ordine hanno sequestrato il suo smartphone, nel quale sono stati trovati messaggi e contenuti di natura radicale. Le indagini hanno rivelato che il ragazzo aveva ricevuto istruzioni tramite chat riguardo il luogo di un possibile attacco. Al momento, gli inquirenti stanno analizzando i dettagli delle conversazioni e le modalità con cui il giovane si è avvicinato a tematiche estremiste.

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