Firenze 15enne indagato per terrorismo | arrestato dopo le chat radicali
Un quindicenne è stato indagato per terrorismo a Firenze e successivamente arrestato. Le forze dell'ordine hanno sequestrato il suo smartphone, nel quale sono stati trovati messaggi e contenuti di natura radicale. Le indagini hanno rivelato che il ragazzo aveva ricevuto istruzioni tramite chat riguardo il luogo di un possibile attacco. Al momento, gli inquirenti stanno analizzando i dettagli delle conversazioni e le modalità con cui il giovane si è avvicinato a tematiche estremiste.
? Domande chiave Come ha fatto il ragazzo a ricevere istruzioni sul luogo dell'attacco?. Quali contenuti radicali sono stati trovati nello smartphone del quindicenne?. Perché le precedenti misure di reinserimento non hanno fermato la radicalizzazione?. Chi sono gli interlocutori digitali che guidavano il giovane verso il Daesh?.? In Breve Indagini Digos e intelligence C.A.S.A., Aise e Aisi su chat radicali.. Precedente coinvolgimento per lo stesso reato nell'ottobre 2025.. Smartphone sequestrato conteneva immagini di noti terroristi islamici.. Minore tunisino cercava armi e riceveva istruzioni su luoghi d'attacco.. Il tribunale dei minori di... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Firenze, 15enne arrestato per arruolamento nel terrorismo internazionale. «Era pronto a colpire»
Sullo stesso argomento
Firenze, 15enne arrestato per terrorismo. Nelle chat contatti con affiliati Isis: “Era pronto a colpire”Il quindicenne avrebbe intrattenuto conversazioni in alcune chat mostrando interessato al reperimento delle armi e a compiere azioni violente.
Leggi anche: Firenze, 15enne arrestato per arruolamento nel terrorismo internazionale
Esecuzione Digos della Polizia di Stato di Firenze nei confronti di un 15enne: 'indagato per il reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale' - Facebook facebook
Firenze, 15enne legato all’Isis arrestato per terrorismo: Era pronto a colpire reddit
Era pronto ad agire: arrestato a Firenze un 15enne per terrorismo, sulle chat contenuti inquietantiGiovane tunisino Indagato per il reato di arruolamento di terrorismo internazionale. i. Il Gip: È un soggetto pericoloso ... dire.it
Terrorismo, a Firenze arrestato 15enne: era pronto ad agireArruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni, di nazionalità tunisina, nei confronti ... lapresse.it