Firenze 15enne indagato per terrorismo | arrestato dopo le chat radicali

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quindicenne è stato indagato per terrorismo a Firenze e successivamente arrestato. Le forze dell'ordine hanno sequestrato il suo smartphone, nel quale sono stati trovati messaggi e contenuti di natura radicale. Le indagini hanno rivelato che il ragazzo aveva ricevuto istruzioni tramite chat riguardo il luogo di un possibile attacco. Al momento, gli inquirenti stanno analizzando i dettagli delle conversazioni e le modalità con cui il giovane si è avvicinato a tematiche estremiste.

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? Domande chiave Come ha fatto il ragazzo a ricevere istruzioni sul luogo dell'attacco?. Quali contenuti radicali sono stati trovati nello smartphone del quindicenne?. Perché le precedenti misure di reinserimento non hanno fermato la radicalizzazione?. Chi sono gli interlocutori digitali che guidavano il giovane verso il Daesh?.? In Breve Indagini Digos e intelligence C.A.S.A., Aise e Aisi su chat radicali.. Precedente coinvolgimento per lo stesso reato nell'ottobre 2025.. Smartphone sequestrato conteneva immagini di noti terroristi islamici.. Minore tunisino cercava armi e riceveva istruzioni su luoghi d'attacco.. Il tribunale dei minori di... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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