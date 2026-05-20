Finta escort adescava clienti al Carmine Vecchio due complici li rapinavano | chi sono i tre condannati
Tre cittadini foggiani sono stati condannati dopo un procedimento legato a un episodio avvenuto nel quartiere Carmine Vecchio. Una donna di 29 anni aveva creato un profilo su un sito di incontri per adescare clienti, mentre due uomini entravano nelle abitazioni delle vittime armati di pistola e coltello, per rapinare gli avventori. Le accuse, formulate dal giudice dell’udienza preliminare, riguardano l’associazione a delinquere e le rapine commesse durante l’operazione. I tre hanno scelto di patteggiare, ottenendo un aumento della pena.
Tre foggiani, una 29enne che adescava le vittime su un sito di incontri e due complici che irrompevano nell'abitazione armati di pistola e coltello, per rapinare gli avventori, davanti al giudice dell'udienza preliminare Loretta Plantone del tribunale di Foggia, hanno patteggiato un aumento della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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