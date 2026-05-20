Finta escort adescava clienti al Carmine Vecchio due complici li rapinavano | chi sono i tre condannati

Tre cittadini foggiani sono stati condannati dopo un procedimento legato a un episodio avvenuto nel quartiere Carmine Vecchio. Una donna di 29 anni aveva creato un profilo su un sito di incontri per adescare clienti, mentre due uomini entravano nelle abitazioni delle vittime armati di pistola e coltello, per rapinare gli avventori. Le accuse, formulate dal giudice dell’udienza preliminare, riguardano l’associazione a delinquere e le rapine commesse durante l’operazione. I tre hanno scelto di patteggiare, ottenendo un aumento della pena.

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