A Bologna, un incidente ha coinvolto un'auto che è finita fuori strada. Dopo l'accaduto, un uomo ha aggredito i sanitari della Croce Rossa presenti sul posto. Successivamente, ha preso il controllo di un'ambulanza e si è allontanato con il mezzo. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'episodio e cercano ancora il veicolo e il sospetto. Nessuna informazione è stata rilasciata sulle condizioni della persona coinvolta nell'incidente o sui motivi dell'aggressione.

Dopo essere finito fuori strada con un'utilitaria, ha aggredito il personale sanitario della Croce Rossa che lo ha soccorso, poi ha rubato l'ambulanza sulla quale lo stavano portando all'ospedale Maggiore e su quella ha tentato la fuga. L'uomo, un 41enne di origine peruviana, è stato inseguito e infine arrestato dalla polizia stradale, con l'accusa di rapina impropria. I fatti sono avvenuti la notte tra martedì e mercoledì a Bologna, fra il tratto cittadino della A14, dove si è verificato l'incidente, e la rotonda di via Triumvirato, vicino all'aeroporto Marconi, dove l'uomo è stato definitivamente fermato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Finisce fuori strada con l'auto, soccorso ruba l'ambulanza

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Alatri - Auto fuori strada finisce tra la vegetazione, le operazioni di soccorso

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