Fine settimana amaro a Magione per Club 91 Squadra Corse | vittorie sul campo cancellate da decisioni di gara
Nel fine settimana a Magione, il Club 91 Squadra Corse ha vissuto momenti contrastanti. Dopo aver ottenuto vittorie sul campo nelle categorie di seconda divisione, quarto raggruppamento e classe 4-J2IC, gli atleti Giovanni Ambroso e Denny Zardo sono stati successivamente squalificati dalla direzione gara. La decisione si è basata su una serie di articoli di regolamento, che hanno portato alla cancellazione dei risultati conquistati durante la competizione. La vicenda ha coinvolto direttamente i due piloti e il team.
È stato un fine settimana da montagne russe per Giovanni Ambroso e Denny Zardo che, dopo aver conquistato sul campo il successo assoluto in seconda divisione, in quarto raggruppamento ed in classe 4-J2IC, sono stati beffati dalla direzione gara che, appellandosi ad una serie di articoli, li ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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