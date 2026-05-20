Fine settimana amaro a Magione per Club 91 Squadra Corse | vittorie sul campo cancellate da decisioni di gara

Nel fine settimana a Magione, il Club 91 Squadra Corse ha vissuto momenti contrastanti. Dopo aver ottenuto vittorie sul campo nelle categorie di seconda divisione, quarto raggruppamento e classe 4-J2IC, gli atleti Giovanni Ambroso e Denny Zardo sono stati successivamente squalificati dalla direzione gara. La decisione si è basata su una serie di articoli di regolamento, che hanno portato alla cancellazione dei risultati conquistati durante la competizione. La vicenda ha coinvolto direttamente i due piloti e il team.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui