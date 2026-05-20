Domani prende il via la fase finale delle finali nazionali under 16 femminili, un appuntamento che assegnerà il titolo di campione d’Italia di categoria. La squadra di Macerata, la Cbf Balducci Paoloni, partecipa alla competizione che si svolge ad Assisi e nelle località vicine. Le giovani atlete sono pronte a scendere in campo in questa manifestazione che coinvolge diverse formazioni provenienti da tutta Italia. La competizione si concluderà nelle prossime giornate.

Domani inizia l’avventura della Cbf Balducci Paoloni Macerata alle finali nazionali under 16 femminili, manifestazione che assegnerà lo scudetto di categoria, in programma ad Assisi e cittadine limitrofe. Le ragazze guidate da coach Nicola Bacaloni, proveranno a vivere da protagoniste questa esperienza tricolore, affrontando un percorso intenso e altamente competitivo. Risultati importanti arrivati grazie anche alla collaborazione nel progetto Volley School con Paoloni Appignano e Volley Macerata. La Fase di Qualificazione coinvolgerà 16 squadre suddivise in 4 gironi, con gare di sola andata secondo la formula del girone all’italiana che si giocheranno martedì 19 e mercoledì 20 maggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Finali nazionali under 16 femminili. È l’ora della Cbf Balducci Paoloni . Le ragazze vanno a caccia del tricolore

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