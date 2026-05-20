Finale di Dire e contraddire con gli studenti dei licei D’Annunzio e da Vinci

Il prossimo 21 maggio si svolgerà a Roma la finale del torneo “Dire e contraddire”, un evento che coinvolge gli studenti dei licei “D’Annunzio” e “da Vinci”. La manifestazione si propone di promuovere l’educazione alla legalità attraverso un percorso didattico dedicato alla cultura della democrazia, dei diritti e dei doveri di cittadinanza. La competizione si svolge nell’ambito di un progetto rivolto alle scuole secondarie, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su temi legati alla partecipazione civica.

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