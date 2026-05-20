Filippo Gaudenzi ex vicedirettore Tg1 risarcito dalla Rai con 350mila euro | Monica Maggioni lo aveva demansionato
L'ex vicedirettore del Tg1 ha ottenuto un risarcimento di 350 mila euro dalla Rai. La decisione arriva dopo che l'azienda non ha proposto un ricollocamento all'ex dirigente, nonostante fosse previsto dai contratti. L'allora direttrice della testata è coinvolta nel caso, avendo demansionato il professionista senza alternative di impiego. La vicenda riguarda quindi aspetti legati alle modalità di gestione del personale e ai diritti contrattuali dei dipendenti Rai.
Filippo Gaudenzi, ex vicedirettore del Tg1, ha avuto un risarcimento record dalla Rai. L'azienda gli deve 350mila euro, poiché demansionato dall'allora direttrice della testata, Monica Maggioni, non ha ricevuto proposte per un ricollocamento come previsto dai contratti Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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