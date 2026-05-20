Filippo Gaudenzi ex vicedirettore Tg1 risarcito dalla Rai con 350mila euro | Monica Maggioni lo aveva demansionato

L'ex vicedirettore del Tg1 ha ottenuto un risarcimento di 350 mila euro dalla Rai. La decisione arriva dopo che l'azienda non ha proposto un ricollocamento all'ex dirigente, nonostante fosse previsto dai contratti. L'allora direttrice della testata è coinvolta nel caso, avendo demansionato il professionista senza alternative di impiego. La vicenda riguarda quindi aspetti legati alle modalità di gestione del personale e ai diritti contrattuali dei dipendenti Rai.

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