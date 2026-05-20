Filiere di Puglia | il bando regionale da 40 milioni per le produzioni agricole

Da brindisireport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con il bando “Filiere di Puglia” da 40 milioni di euro prende forma una delle misure cardine del programma regionale, la strategia lanciata da Regione Puglia per rafforzare la capacità di trasformazione delle produzioni agricole, valorizzare le eccellenze enogastronomiche territoriali e sostenere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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