La questione dei figli di migranti è al centro di un dibattito acceso. Mentre le prime generazioni si sono concentrate sulla sopravvivenza, le seconde spesso manifestano sentimenti di ostilità nei confronti dello Stato che ha accolto i loro genitori. Questa dinamica si riflette in diversi episodi di tensione e di contestazione pubblica. Le dinamiche tra le nuove generazioni e le istituzioni risultano sempre più complesse e spesso sfociano in situazioni di conflitto aperto.

Se i primi stranieri avevano come priorità la sopravvivenza, la seconda generazione odia lo Stato che ha accolto i propri padri. E trova nel terrorismo islamico la vendetta. Chissà quanto ancora si discuterà sul grado di follia, di italianità e di fanatismo islamico di Salim El Koudri, il giovane autore della tentata strage di Modena. È una discussione accademica che punta ad allontanare dalle nostre menti l’incubo che d’ora in avanti anche noi, dopo francesi, belgi, spagnoli e tedeschi, potremmo trovarci a fare i conti con il terrorismo islamico. Mettiamo una cosa in chiaro: il terrorismo non è uno stato della psiche, è il modus operandi con cui persone evidentemente poco equilibrate mirano a seminare il terrore colpendo nel mucchio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Figli dei migranti: una bomba a orologeria

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Quando Gheddafi profetizzò l'islamizzazione dell'Europa

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