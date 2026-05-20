Figli dei migranti | una bomba a orologeria
La questione dei figli di migranti è al centro di un dibattito acceso. Mentre le prime generazioni si sono concentrate sulla sopravvivenza, le seconde spesso manifestano sentimenti di ostilità nei confronti dello Stato che ha accolto i loro genitori. Questa dinamica si riflette in diversi episodi di tensione e di contestazione pubblica. Le dinamiche tra le nuove generazioni e le istituzioni risultano sempre più complesse e spesso sfociano in situazioni di conflitto aperto.
Se i primi stranieri avevano come priorità la sopravvivenza, la seconda generazione odia lo Stato che ha accolto i propri padri. E trova nel terrorismo islamico la vendetta. Chissà quanto ancora si discuterà sul grado di follia, di italianità e di fanatismo islamico di Salim El Koudri, il giovane autore della tentata strage di Modena. È una discussione accademica che punta ad allontanare dalle nostre menti l’incubo che d’ora in avanti anche noi, dopo francesi, belgi, spagnoli e tedeschi, potremmo trovarci a fare i conti con il terrorismo islamico. Mettiamo una cosa in chiaro: il terrorismo non è uno stato della psiche, è il modus operandi con cui persone evidentemente poco equilibrate mirano a seminare il terrore colpendo nel mucchio. 🔗 Leggi su Laverita.info
Quando Gheddafi profetizzò l'islamizzazione dell'Europa
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Tre anni fa il nostro ministro dell'interno parlando dei migranti disse: La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli Che credo sia una frase accettabile. Se vivi in un appartamento bunker isolato da facebook
Come fai a spaventare un uomo quando quella che lo tormenta non è la fame nella sua pancia ma la fame nella pancia dei suoi figli? Non puoi spaventarlo: conosce una paura peggiore di tutte le altre. John Steinbeck #maurobiani x.com
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