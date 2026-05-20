Fidenza rapina e pestaggio vicino alla stazione | denunciati un 34enne e una 26enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Fidenza hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un uomo di 34 anni e una donna di 26, entrambi coinvolti in una rapina avvenuta nei pressi della stazione. L’attività investigativa ha portato all’identificazione dei presunti responsabili, che sono stati accusati di aver partecipato a un episodio di rapina e pestaggio. La vicenda si è verificata in un’area frequentata da pendolari e residenti nel centro della cittadina.

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