Fibromialgia una rete regionale per diagnosi e cure | In Puglia fino a 140mila pazienti
In Puglia è stata avviata una rete regionale dedicata alla fibromialgia, che comprende centri di riferimento e un registro ufficiale dei pazienti. È stato inoltre istituito un osservatorio scientifico permanente per monitorare la condizione. Secondo le stime, nella regione ci sarebbero circa 140.000 persone affette da questa patologia. La creazione di questa rete mira a migliorare le diagnosi e le cure dedicate ai pazienti con fibromialgia.
BARI – Una rete regionale per la fibromialgia, con centri di riferimento, un registro dei pazienti e un osservatorio scientifico permanente.È questo il cuore della proposta di legge depositata in Consiglio regionale dal consigliere di maggioranza Saverio Tammacco, con l’obiettivo di dare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Fibromialgia y EM/ SFC: Diagnosticar bien para tratar mejor- Dra Eva Martín
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