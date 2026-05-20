Fibromialgia una rete regionale per diagnosi e cure | In Puglia fino a 140mila pazienti

In Puglia è stata avviata una rete regionale dedicata alla fibromialgia, che comprende centri di riferimento e un registro ufficiale dei pazienti. È stato inoltre istituito un osservatorio scientifico permanente per monitorare la condizione. Secondo le stime, nella regione ci sarebbero circa 140.000 persone affette da questa patologia. La creazione di questa rete mira a migliorare le diagnosi e le cure dedicate ai pazienti con fibromialgia.

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