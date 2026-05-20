Fiamme nel ricovero attrezzi distrutta la struttura | nessun ferito
Oggi ad Ospedaletto Euganeo si è sviluppato un incendio nel ricovero attrezzi, che ha causato la distruzione della struttura. Le fiamme sono divampate nel corso della giornata, partendo dal fumo iniziale. Non ci sono stati feriti tra le persone presenti. L’incendio ha provocato danni significativi all’edificio, ma le autorità hanno riferito che nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Prima il fumo, poi le fiamme. Si sono vissuti momenti di forte tensione oggi 20 maggio ad Ospedaletto Euganeo. Da una prima ricostruzione un incendio ha completamente distrutto un ricovero attrezzi posto in via Dolci. Alcuni residenti hanno intuito il pericolo e hanno subito dato l'allarme. Al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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