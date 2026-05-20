Fiamme nel ricovero attrezzi distrutta la struttura | nessun ferito

Oggi ad Ospedaletto Euganeo si è sviluppato un incendio nel ricovero attrezzi, che ha causato la distruzione della struttura. Le fiamme sono divampate nel corso della giornata, partendo dal fumo iniziale. Non ci sono stati feriti tra le persone presenti. L’incendio ha provocato danni significativi all’edificio, ma le autorità hanno riferito che nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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