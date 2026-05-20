Festival di Cannes spettatore colpito da un malore | sala evacuata durante la proiezione del nuovo film di Pedro Almodóvar

Durante una proiezione del nuovo film di Pedro Almodóvar al Festival di Cannes, un spettatore ha accusato un malore, portando all'evacuazione della sala. La proiezione era tra le più attese della manifestazione, ma è stata interrotta temporaneamente per permettere l'intervento dei soccorsi. Le autorità hanno assistito l’uomo e hanno disposto l’evacuazione dell’area, senza fornire al momento dettagli sulle sue condizioni. La sala è stata riaperta una volta garantita la sicurezza di tutti i presenti.

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