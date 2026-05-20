Festival di Cannes spettatore colpito da un malore | sala evacuata durante la proiezione del nuovo film di Pedro Almodóvar
Durante una proiezione del nuovo film di Pedro Almodóvar al Festival di Cannes, un spettatore ha accusato un malore, portando all'evacuazione della sala. La proiezione era tra le più attese della manifestazione, ma è stata interrotta temporaneamente per permettere l'intervento dei soccorsi. Le autorità hanno assistito l’uomo e hanno disposto l’evacuazione dell’area, senza fornire al momento dettagli sulle sue condizioni. La sala è stata riaperta una volta garantita la sicurezza di tutti i presenti.
Doveva essere una delle proiezioni più attese del Festival di Cannes, ma per qualche minuto si è trasformata in un’emergenza reale. La sala Bazin del Palais, dove era in corso la proiezione del nuovo film di Pedro Almodóvar, Bitter Christmas, è stata evacuata dopo che uno spettatore anziano ha accusato un malore circa 15 minuti dopo l’inizio del film. Secondo quanto confermato dagli organizzatori del Festival a Variety, la proiezione è stata immediatamente interrotta per consentire ai soccorsi di intervenire. “La persona era cosciente e reagiva prima di essere trasportata in ospedale per ulteriori cure mediche”, si legge nella nota ufficiale. Una volta concluso l’intervento, il film è ripartito dall’inizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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