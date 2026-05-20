Durante la proiezione del film di Pedro Almodòvar al Festival di Cannes, uno spettatore si è sentito male, causando l’evacuazione della sala. L’incidente si è verificato durante la presentazione del film “Amarga Navidad”, che è in concorso alla manifestazione. Non ci sono state altre complicazioni immediate e sono state adottate le procedure di emergenza previste. La proiezione è stata temporaneamente sospesa mentre i soccorsi intervenivano sul posto.

Amarga Navidad è il film che presenta in concorso al Festival di Cannes Pedro Almodòvar, ma durante la proiezione c'è stato un imprevisto: uno spettatore si è sentito male Ieri alFestival di Cannesc’era uno dei momenti più attesi:la proiezione di film in concorso di Pedro Almodòvar,Amarga Navidad,ma c’è stato un piccolo inconveniente. Infattidurante la proiezione delle 18.15, dopo appena un quarto d’ora, c’è stata un’interruzione poiché uno spettatore si è sentito male in sala. Proprio mentre sullo schermo veniva proiettata una scena in ospedale, dalla platea si sono sentite delle urla – e non perché c’era qualcosa si spaventoso in scena- perché un uomo anziano ha avuto un malore improvviso che ha messo timore alla platea che ha temuto il peggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Festival di Cannes, malore durante la proiezione di Almodovar: evacuata la sala

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