Festival di Cannes 2026 | Irina Shaik dall' estetica minimale anni ' 90 e i beauty look sul nono red carpet con i nostri voti
Al Festival di Cannes 2026, Irina Shaik ha sfilato per il nono volta sul red carpet, sfoggiando un look estetico minimale ispirato agli anni ’90. La modella ha scelto un trucco e acconciatura sobri, puntando su linee pulite e colori neutri. La sua presenza si aggiunge alle numerose celebrità che ogni sera si presentano con outfit e beauty look diversi, offrendo così uno spaccato delle tendenze estive in fatto di stile e cura della persona. Le serate del festival diventano un palcoscenico di ispirazioni per il pubblico e gli appassionati di moda.
Ogni sera il tappeto rosso di Cannes regala una panoramica di beauty look che ci permettono dai capire dove stanno andando le tendenze beauty per l'estate. Guardateli e votate con noi +++dropcap Arriva Irina Shayk sul red carpet di Cannes 2026 con un look che ricorda molto Carolyn Bessette in Love Story. La modella ha calcato il tappeto rosso della Croisette per la prémiere del film La Bataille de Gaulle: L’âge de fer diretto da Antonin Baudry. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sanremo 2026: Irina Shayk si presenta in sala stampa e parla in italiano prima della terza puntata
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