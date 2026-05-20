Festival di Cannes 2026 | Irina Shaik dall' estetica minimale anni ' 90 e i beauty look sul nono red carpet con i nostri voti

Al Festival di Cannes 2026, Irina Shaik ha sfilato per il nono volta sul red carpet, sfoggiando un look estetico minimale ispirato agli anni ’90. La modella ha scelto un trucco e acconciatura sobri, puntando su linee pulite e colori neutri. La sua presenza si aggiunge alle numerose celebrità che ogni sera si presentano con outfit e beauty look diversi, offrendo così uno spaccato delle tendenze estive in fatto di stile e cura della persona. Le serate del festival diventano un palcoscenico di ispirazioni per il pubblico e gli appassionati di moda.

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