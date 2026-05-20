Festival del Tempo 2026 | il cinema anima Roma

A Roma si svolge la settima edizione del Festival del Tempo, una rassegna internazionale dedicata al cinema d’arte, ai cortometraggi, all’animazione e ai documentari. La manifestazione prevede proiezioni di film provenienti da diversi paesi e si svolge in diverse location della città. Durante l’evento vengono anche organizzati incontri con registi e produttori, oltre a momenti dedicati alla formazione e alla discussione sui temi trattati nelle opere presentate. La rassegna si tiene nel corso di alcuni giorni, attirando pubblico appassionato di cinema e cultura visiva.

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