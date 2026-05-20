Festival del Tempo 2026 | il cinema anima Roma
A Roma si svolge la settima edizione del Festival del Tempo, una rassegna internazionale dedicata al cinema d’arte, ai cortometraggi, all’animazione e ai documentari. La manifestazione prevede proiezioni di film provenienti da diversi paesi e si svolge in diverse location della città. Durante l’evento vengono anche organizzati incontri con registi e produttori, oltre a momenti dedicati alla formazione e alla discussione sui temi trattati nelle opere presentate. La rassegna si tiene nel corso di alcuni giorni, attirando pubblico appassionato di cinema e cultura visiva.
Cosa: Settima edizione del Festival del Tempo, rassegna internazionale dedicata a cinema d’arte, cortometraggi, animazione e documentari.. Dove e Quando: In vari spazi romani (Studio Campo Boario, Kou Gallery, Logical Space, AAIE Center) dal 27 maggio al 30 giugno 2026. Inaugurazione il 27 maggio alle ore 18:00.. Perché: Per vivere un’esperienza visiva in cui il cinema non si limita a spiegare lo scorrere degli eventi, ma lo rende un’esperienza sensoriale e trasformativa.. La scena culturale della capitale italiana si prepara ad accogliere un evento di straordinaria densità concettuale, capace di fondere il linguaggio audiovisivo con la riflessione filosofica. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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