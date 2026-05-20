Festival dei Tacchi | 19 spettacoli tra natura e impegno civile

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival dei Tacchi propone 19 spettacoli che uniscono spettacolo e impegno civile, coinvolgendo le piazze di Jerzu e Ulassai nell'Ogliastra. Gli artisti selezionati portano in scena produzioni che spaziano tra temi di attualità e riflessioni sociali, trasformando i borghi in teatri all’aperto. La manifestazione si svolge in vari luoghi del territorio, offrendo un palcoscenico diffuso per le rappresentazioni teatrali e le performance artistiche. La rassegna si svolge nel corso di alcuni giorni, coinvolgendo pubblico locale e visitatori.

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? Domande chiave Chi sono gli artisti che porteranno la satira nelle piazze dell'Ogliastra?. Come trasformeranno i borghi di Jerzu e Ulassai in un teatro diffuso?. Quali storie di memoria storica e resilienza femminile animeranno il palcoscenico?. Perché il tema del coraggio guida questa rassegna da quarant'anni?.? In Breve Dal 3 al 9 agosto 19 spettacoli su 7 palcoscenici tra Jerzu e Ulassai.. Cast composto da 15 attori e 6 musicisti per laboratori e presentazioni libri.. Artisti come Giuseppe Cederna, Dario Vergassola e Paolo Rossi affrontano temi sociali e ambientali.. Programma include riflessioni su Maria Canins, Lev Termen e i bombardamenti su Cagliari del 1943. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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