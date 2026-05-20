Festival dei bigoi a Luvigliano di Torreglia

A Luvigliano di Torreglia si svolgerà la 32ª edizione del Festival dei Bigoi nei fine settimana del 23 e 24 maggio e del 30 e 31 maggio 2026. L'evento si ripete annualmente e coinvolge la comunità locale e i visitatori in un appuntamento che celebra la tradizione culinaria con la preparazione dei tipici bigoi. La manifestazione si svolge nel centro del paese, attirando appassionati e famiglie interessate a scoprire o riscoprire questa specialità gastronomica.

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Torna nella sua 32^ edizione la Festival dei Bigoi a Luvigliano Torreglia nei fine settimana del 23 e 24 maggio e del 30 e 31 maggio 2026.Stand gastronomico tutte le sere con specialità casalinghe e vino dei Colli Euganei? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?LuogoParrocchia San. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festa dei bigoi al torcio 2026 a LimenaCompie vent’anni la Festa dei Bìgoi al torcio, la manifestazione ideata dall’associazione Confraternita dei Bìgoi al torcio APS di Limena (Padova),... La settimana delle arti e dei mestieri a TorregliaNel cuore dei Colli Euganei, Torreglia rinnova il suo impegno nel costruire una comunità che educa attraverso l’arte, la creatività e il fare.