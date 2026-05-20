Festa patronale a San Severo ciclomotori violano restrizioni e divieti | 80 multe

Durante la festa patronale a San Severo, sono state emesse circa 80 multe a motocicli e ciclomotori che hanno violato restrizioni e divieti nell’area pedonale urbana. Le forze dell’ordine hanno identificato i veicoli non autorizzati durante i controlli effettuati nel corso degli eventi. Nessun dettaglio sui proprietari o sulle motivazioni delle violazioni è stato reso noto. Le sanzioni sono state applicate per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme durante la manifestazione.

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