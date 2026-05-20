Festa del Tamburello nella Terra della Tammorra | due giorni di workshop e concerti

A Pagani si svolgerà il 22 e 23 maggio la Festa del Tamburello nella Terra della Tammorra, un evento che durerà due giorni e prevede workshop e concerti. La manifestazione è stata organizzata da Obà Obà in collaborazione con l'associazione Pagus. La festa si svolgerà in diverse location della città e coinvolgerà musicisti e appassionati di tamburello provenienti da varie zone. Durante le giornate si terranno sessioni di insegnamento e spettacoli dal vivo dedicati a questa tradizione musicale.

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