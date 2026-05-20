Festa dei vicini del mondo 2026 | gli eventi in programma
La Festa dei Vicini del Mondo 2026 si svolgerà nell’area sociale degli Orti in Piazza Risorgimento, riprendendo il calendario delle passate edizioni del 2023, 2024 e 2025. L’evento è organizzato dall’Archivio DiMAUrO Aps, in collaborazione con la comunità degli Orti in Piazza, l’Associazione Venezuela in Piemonte, Casa del Migrante e il Centro di Coordinamento Nazionale delle Associazioni. La manifestazione prevede una serie di eventi e iniziative rivolte ai partecipanti della zona.
Dopo le edizioni 2023, 2024, 2025 torna nell’area sociale degli Orti in Piazza Risorgimento la “Festa dei Vicini del Mondo”, organizzata da Archivio DiMAUrO Aps insieme alla comunità degli Orti in Piazza, all’Associazione Venezuela in Piemonte e Casa del Migrante e in collaborazione con CCNA. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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