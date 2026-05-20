Festa dei vicini del mondo 2026 | gli eventi in programma

La Festa dei Vicini del Mondo 2026 si svolgerà nell’area sociale degli Orti in Piazza Risorgimento, riprendendo il calendario delle passate edizioni del 2023, 2024 e 2025. L’evento è organizzato dall’Archivio DiMAUrO Aps, in collaborazione con la comunità degli Orti in Piazza, l’Associazione Venezuela in Piemonte, Casa del Migrante e il Centro di Coordinamento Nazionale delle Associazioni. La manifestazione prevede una serie di eventi e iniziative rivolte ai partecipanti della zona.

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