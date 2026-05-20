Il consiglio di amministrazione di Ferretti Group ha approvato ieri le informazioni finanziarie periodiche consolidate non revisionate al 31 marzo 2026. I ricavi del periodo sono calati dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante questa diminuzione, si prevede un aumento degli ordini futuri. La società ha mantenuto una posizione solida, anche se con una frenata nei risultati economici rispetto agli anni passati. Questi dati sono stati comunicati attraverso un comunicato ufficiale.

Il consiglio di amministrazione di Ferretti Group ha approvato nella giornata di ieri le informazioni finanziarie periodiche consolidate non revisionate al 31 marzo 2026. L’azienda con quartier generale a Forlì – leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht di lusso –, ha avuto ricavi netti pari a 302,1 milioni di euro, in rallentamento dell’8% rispetto al primo trimestre 2025. Ma il Gruppo conferma solidità operativa e crescita della marginalità, sostenuta da un mix fra alta redditività e disciplina sui costi. L’utile netto è di 21 milioni rispetto ai 23,9 milioni del periodo precedente, con una raccolta ordini di 179,6 milioni, in rallentamento rispetto ai 270,6 del trimestre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferretti frena ma resta solida. Ricavi a -8%. Ci si attendono però ordini addirittura superiori

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