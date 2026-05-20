Un ex calciatore brasiliano ha raccontato di aver lasciato il pallone per dedicarsi alla raccolta delle arance, pur giocando ancora a 46 anni. Ha ricordato di aver iniziato a giocare scalzo per strada in Brasile e di aver venduto la macchina per acquistare un biglietto che lo portasse in Italia. Nel corso delle sue dichiarazioni, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua carriera e sulle scelte fatte nel passato.

Il pallone e le arance hanno la stessa forma. Diego Maradona ci palleggiava con naturalezza, senza grosse distinzioni. Adriano Ferreira Pinto, a un certo punto, ha dovuto scegliere: “E ho scelto le arance. Avevo bisogno di lavorare e raccogliendo le arance riuscivo a guadagnare. Il sogno del calcio sembrava svanito. Poi, per fortuna, le cose sono cambiate”. A 46 anni il brasiliano gioca ancora in Promozione con l’Almé dopo aver lasciato la Serie A nel 2013 e aver disputato dieci stagioni in Serie D con il Ponte San Pietro. Il suo percorso è un messaggio per tutti i ragazzi: il futuro si costruisce giorno dopo giorno, dribblando gli imprevisti, inseguendo i propri sogni, ma confrontandosi con la realtà che spesso è diversa da come la si vorrebbe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferreira Pinto: "Mollai il pallone per raccogliere arance. A 46 anni gioco ancora"

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Ferreira Pinto: Portavo sacchi di pomodori, facevo il muratore. Poi il mio padrone mi cambiò la vitaAdriano Ferreira Pinto a 45 anni ha ancora una grande voglia di giocare a calcio. Con 127 presenze in Serie A, dove ha segnato 12 gol, 122 in Serie B, 98 in Lega Pro e 313 in Serie D, il calciatore ... fanpage.it