Ferreira Pinto a cuore aperto | Dalle arance al biglietto per l’Italia A Bergamo ho trovato la vita
Adriano Ferreira Pinto, ex calciatore noto per aver vestito la maglia dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista in cui ripercorre le tappe della sua carriera e della sua vita attuale. A 46 anni, il brasiliano continua a giocare in Promozione e ha parlato delle sue esperienze, tra incontri con allenatori come Castori e Delneri e il suo amore per il calcio. Ha ricordato il suo trasferimento dall’Italia in Brasile e il ritorno a Bergamo, città dove ha trovato un nuovo senso di vita.
Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Dopo 22 anni di attesa, l’Arsenal torna campione d’Inghilterra: Londra si tinge di rosso! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Cristiano Ronaldo eterno: sesto Mondiale con il Portogallo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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