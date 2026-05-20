Ferreira Pinto a cuore aperto | Dalle arance al biglietto per l’Italia A Bergamo ho trovato la vita

Da calcionews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Adriano Ferreira Pinto, ex calciatore noto per aver vestito la maglia dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista in cui ripercorre le tappe della sua carriera e della sua vita attuale. A 46 anni, il brasiliano continua a giocare in Promozione e ha parlato delle sue esperienze, tra incontri con allenatori come Castori e Delneri e il suo amore per il calcio. Ha ricordato il suo trasferimento dall’Italia in Brasile e il ritorno a Bergamo, città dove ha trovato un nuovo senso di vita.

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