fermata la flotilla

Oggi sulle pagine de Il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che riguarda la fermata di una flottiglia. L'articolo associato fornisce dettagli sulla vicenda e sarà disponibile in edicola. La notizia riguarda un intervento o un'azione che ha portato alla sospensione delle attività di un gruppo di imbarcazioni. Nessun altro dettaglio o commento viene fornito nel testo, che si limita a segnalare la presenza dell'articolo e della vignetta.

Davanti alle sanzioni di Trump, Cuba risponde con le riforme. Ma dagli Usa continuano le minacce Flotilla denuncia: i militari israeliani hanno sparato contro sei barche. Tel Aviv: “Impiegati mezzi non letali” “Mia moglie era esperta, deve essere successo qualcosa lì sotto”: parla Carlo Sommacal, il marito di Monica Montefalcone Riarmo: la destra lo cancella, ma poi ci ripensa. Meloni e Crosetto anti-Lega Retromarcia. La mozione dei capigruppo: “Rivedere l’impegno del 5% con la Nato”. La furia di Meloni e del ministro FdI che fanno saltare il testo. Accuse a Carroccio e FI. Scambio sull’agricoltura al Senato (Adnkronos) - Sono stati recuperati oggi mercoledì 20 maggio alle Maldive, durante una nuova missione, gli altri due corpi dei sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Perchè Israele blocca la Flotilla

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Attenendosi a questa domanda senza fare altre considerazioni, chi finanzia la flotilla ? reddit