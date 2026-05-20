Fere incontri romani per il salvataggio Bandecchi e Biagioli intanto vanno dal notaio

A Roma si sono svolti incontri tra i rappresentanti delle parti coinvolte per tentare di trovare una soluzione al saldo della situazione. Nel frattempo, due figure chiave si sono recate presso un notaio per formalizzare un accordo. La trattativa resta complessa, e anche con un importante taglio ai debiti, la possibilità di un salvataggio appare ancora incerta e stretta nei tempi. La discussione si svolge in un clima di grande attenzione e con l’obiettivo di evitare il fallimento.

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Salvataggio difficile. Se ci sarà, avverrà sul filo di lana. Nonostante il corposo abbattimento delle cifre necessarie per acquisire il ramo sportivo della Ternana (e per gestirla), restano poche le probabilità di coinvolgere soggetti imprenditoriali interessati a presentare un’offerta entro le 12 di domani relativa all’asta in programma alle 9 del giorno dopo. Il direttore generale Giuseppe Mangiarano ha trascorso la giornata a Roma, per incontrare alcuni imprenditori, due, forse tre. L’esito potrebbe emergere in modo chiaro oggi. Persiste dunque la possibilità che anche la seconda asta vada deserta, senza escludere che le trattative già impostate possano andare avanti anche oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fere, incontri romani per il salvataggio. Bandecchi e Biagioli intanto vanno dal notaio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fere, ci sono due gruppi interessati all’asta. Intanto Bandecchi: "Fusione con l’Orvietana"Il futuro dei colori rossoverdi sta per delinearsi e continuano a esserci due fronti operativi. Bandecchi e Biagioli: nasce la Ternana Men per la Serie D? Punti chiave Come potrà la nuova Ternana Men giocare allo Stadio Liberati? Chi gestirà il calcio a Orvieto dopo la cessione dell'Orvietana? Perché... Fere, incontri romani per il salvataggio. Bandecchi e Biagioli intanto vanno dal notaioDomani scade l’offerta per l’asta di venerdì. Per ora resta solo la Ternana Men che nascerebbe sulle ceneri dell’Orvietana ... lanazione.it