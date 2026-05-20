Il team delle Fiamme Oro si è aggiudicato a Milano anche la seconda tappa di “ Fencing 4 All ”, lo straordinario circuito di scherma inclusiva di spada a squadre in cui ciascuna formazione era composta da almeno un atleta autistico o con disabilità intellettiva insieme ai compagni neurotipici. Nel remake della finale di un mese e mezzo fa a Roma, sulle pedane milanesi del PalaCus Idroscalo la compagine composta da Francesco Caudo, Daniele Fontana e Marco Misiani ha superato il Circolo della Scherma Anzio, medaglia d’argento. Terzo gradino del podio per il Club Scherma Bari davanti alla Scherma Pistoia 1894. Le Fiamme Oro, con 100 punti totalizzati, hanno così conquistato anche il successo nella graduatoria generale, che somma i punteggi delle due prove. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Fencing 4 All“ fa tappa a Milano. Quando in pedana la spada diventa... ’inclusiva’. Le Fiamme Oro sul gradino più alto del podio

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