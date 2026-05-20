Una chiesa affollata di studenti si è riempita durante un evento dedicato a Nino D’Angelo, con centinaia di giovani presenti. La manifestazione ha visto numerosi applausi e momenti di partecipazione attiva, mentre l’artista ha ricordato di essere nato nelle periferie. L’evento ha attirato l’attenzione di molte persone e si è svolto in un contesto religioso, con una chiesa piena di studenti che hanno ascoltato con interesse. La presenza di pubblico e l’atmosfera hanno caratterizzato questa iniziativa dedicata alla musica e alle radici dell’artista.

Una Chiesa dei Santi Marcellino e Festo gremita di studenti, applausi continui, domande, riflessioni sul rapporto tra musica, identità, cultura popolare e trasformazioni sociali: è questo il cuore dell’incontro che ha visto protagonista Nino D’Angelo all’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’ambito del format I Linguaggi della Creatività. Conversazione con., ideato e curato dal professor Lello Savonardo e inserito nel progetto GenerAzione CreAttiva, promosso dall’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali, finanziato dalla Regione Campania e destinato ai giovani dai 18 ai 35 anni. Proprio il tema delle periferie è stato uno dei punti centrali del confronto con gli studenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Federico II, centinaia di studenti per Nino D’Angelo: “Le periferie non sono una moda, io sono nato lì”

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