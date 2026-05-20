Farmaci la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità

Il settore farmaceutico si trova ad affrontare una sfida tra la spinta all’innovazione e la necessità di mantenere sostenibili i prezzi dei farmaci. Le aziende investono ingenti risorse in ricerca e sviluppo per creare nuovi trattamenti, mentre i governi e i sistemi sanitari si confrontano con i costi crescenti delle terapie. Questa dinamica genera tensioni tra la volontà di promuovere l’innovazione e la tutela delle economie pubbliche. La questione riguarda sia le strategie delle imprese che le politiche di regolamentazione dei prezzi.

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(Adnkronos) - Investimenti in ricerca e innovazione, da una parte. Livello dei prezzi dei farmaci, dall'altra. Sono due variabili di una stessa equazione ma perché il risultato finale torni è necessario trovare un equilibrio corretto. Se ne parla diffusamente giovedì 21 maggio, in diretta streaming a partire dalle 9, in un talk Adnkronos con il contributo non condizionante di Farmindustria: '', con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, il direttore dell'Ufficio Relazioni internazionali di Aifa Armando Magrelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Perché la salute è anche economia: la sfida dellinnovazione accessibile Sullo stesso argomento Leggi anche: Accesso, innovazione e competitività. Ecco la sfida dell’economia della salute Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilitàInvestimenti in ricerca e innovazione, da una parte. Livello dei prezzi dei farmaci, dall’altra. Sono due variabili di una stessa equazione ma perché il risultato finale torni è necessario trovare un ... adnkronos.com 15/05/2026 Malattia infiammatoria pelvica: il potenziale di cura dei farmaci fitoterapici I fitoterapici sono una risorsa preziosa per affrontare infezioni pelviche e resistenza antibiotica. alessandragraziottin.it/it/div_clinico… #Antibiotici #Fitoterapia #MalattiaInfiam x.com La farmacia come snodo cruciale della continuità ospedale-territorioPer il suo ruolo di interfaccia con clinici, ricercatori, management, pazienti, la farmacia ospedaliera può essere il volano di un nuovo modo di fare salute ... ilsole24ore.com Qualità della Carta Generica contro Potenza Combo nel Bracket 4 reddit