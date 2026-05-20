Farmaci la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità
Il settore farmaceutico si trova ad affrontare una sfida tra la spinta all’innovazione e la necessità di mantenere sostenibili i prezzi dei farmaci. Le aziende investono ingenti risorse in ricerca e sviluppo per creare nuovi trattamenti, mentre i governi e i sistemi sanitari si confrontano con i costi crescenti delle terapie. Questa dinamica genera tensioni tra la volontà di promuovere l’innovazione e la tutela delle economie pubbliche. La questione riguarda sia le strategie delle imprese che le politiche di regolamentazione dei prezzi.
(Adnkronos) - Investimenti in ricerca e innovazione, da una parte. Livello dei prezzi dei farmaci, dall'altra. Sono due variabili di una stessa equazione ma perché il risultato finale torni è necessario trovare un equilibrio corretto. Se ne parla diffusamente giovedì 21 maggio, in diretta streaming a partire dalle 9, in un talk Adnkronos con il contributo non condizionante di Farmindustria: '', con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, il direttore dell'Ufficio Relazioni internazionali di Aifa Armando Magrelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Perché la salute è anche economia: la sfida dellinnovazione accessibile
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