Farmaci innovativi | in Europa mancano quasi il 50% delle cure

In Europa, ci sono differenze significative nell'accesso ai farmaci innovativi, con alcune nazioni che faticano a garantire cure tempestive ai propri cittadini. Sono stati evidenziati ritardi di diverso tipo, come nel caso di un paziente in Romania che attende venti volte più a lungo rispetto a uno in Germania per ricevere un trattamento. Questa disparità solleva interrogativi su come l’Unione possa intervenire per ridurre il divario e assicurare che tutte le persone abbiano uguali opportunità di cure efficaci.

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? Punti chiave Perché un paziente in Romania attende venti volte più di uno tedesco?. Come può l'Europa evitare di diventare un mercato di serie B?. Quali strategie spingono le aziende a preferire Stati Uniti e Cina?. Cosa può cambiare per ridurre i 532 giorni di attesa media?.? In Breve Accesso ai rimborsi pubblici sceso dal 42% del 2019 al 28% attuale.. Attesa media di 532 giorni tra approvazione e disponibilità dei farmaci innovativi.. Disparità geografica tra 56 giorni in Germania e 1.201 giorni in Romania.. Nathalie Moll propone meccanismi Day 1 access per ridurre i tempi di attesa.. Il nuovo rapporto Wait Indicator 2026 della Efpia evidenzia che nel 2025 quasi la metà dei farmaci innovativi, precisamente il 49%, non risultava disponibile per i pazienti in Europa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farmaci innovativi: in Europa mancano quasi il 50% delle cure ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Péptidos: ¿Las nuevas drogas milagro Sullo stesso argomento Di Marco (Pd) contro la Regione: "I farmaci innovativi oncologici non sono costi, a rischio l'accesso alle cure"Il consigliere regionale Antonio Di Marco (Pd) dice “allibito” per la risposta dell’assessore alla Sanità Nicoletta Verì all’interpellanza con cui... Farmaci a rischio: l’allarme per frenare il blocco delle cureDurante il convegno tenutosi a Roma sulla salute e le risorse, Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, ha messo in guardia contro l’adozione... #Farmaci innovativi. In Europa si allungano i tempi di accesso e crescono disuguaglianze. Italia sotto la media Ue ma lontana dai migliori. Il report Efpia x.com Wait Indicator 2026, cresce il divario europeo sui farmaci. Il report EfpiaIl nuovo Wait Indicator di Efpia segnala un aumento delle disuguaglianze nell’accesso ai farmaci innovativi in Europa. Quasi la metà dei medicinali non è disponibile ai pazienti europei e i tempi di a ... formiche.net Farmaci innovativi. In Europa si allungano i tempi di accesso e crescono disuguaglianze. Italia sotto la media Ue ma lontana dai migliori. Il report EfpiaSecondo il nuovo Patients W.A.I.T. Indicator 2025, elaborato da IQVIA per EFPIA, nell’Unione europea solo il 45% dei 168 farmaci innovativi autorizzati centralmente tra il 2021 e il 2024 risulta dispo ... quotidianosanita.it