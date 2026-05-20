Fanno saltare un bancomat nella notte ma lasciano i soldi | è mistero oltreconfine

Nella notte tra ieri e oggi, intorno alle 3, un tentativo di furto ha coinvolto un bancomat a Bisterza, in Slovenia. Secondo quanto comunicato dalla polizia, i malviventi hanno fatto saltare l’apparecchio, ma sorprendentemente non sono stati portati via i soldi contenuti. La scena è stata scoperta questa mattina e le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali tracce lasciate dai malviventi o sui motivi dell’intervento.

È mistero a Bisterza, in Slovenia. Stando a quanto riferito dalla polizia alla stampa, nella notte tra ieri e oggi, alle 3.39, uno o più ignoti hanno fatto esplodere un bancomat della cittadina. Subito è scattato l'allarme, ma quando la polizia è arrivata sul posto era già troppo tardi. O forse. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assalto a portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi: sparatoria e furgone incendiato

Sullo stesso argomento

Esplosione nella notte a None: i ladri fanno saltare il bancomat, danni ingentiNella notte di oggi, lunedì 16 marzo 2026, i residenti del centro di None sono stati svegliati da un'esplosione.

Fanno saltare in aria il bancomat, ma poi fuggono a mani vuoteÈ caccia alla banda che, nella notte di mercoledì, ha fatto saltare in aria il bancomat della filiale di Strozzacapponi del Monte dei Paschi di Siena.

Fanno saltare un bancomat nella notte ma lasciano i soldi: è mistero oltreconfineLa rapina ha avuto luogo a Bisterza alle 3.39 di oggi. Ancora non sono pubbliche le cause per cui i contanti sono rimasti sul posto: è possibile che la carica esplosiva non abbia aperto abbastanza la ... triesteprima.it

Catania, fanno saltare in aria un bancomat con dell'esplosivo: arrestati un uomo e una donna(LaPresse) I carabinieri del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti dopo un del violento assalto a un bancomat avvenuto a Mascalucia, dove alle 3 del mattino alcuni individui hanno fatto ... ilmattino.it