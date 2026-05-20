Faida tra bande di tunisini a colpi di machete blitz di polizia e carabinieri | 5 arresti

Nella zona centrale di Venezia, si sono verificati alcuni scontri tra gruppi di tunisini che si sono conclusi con l’uso di machete. La polizia e i carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno fermato cinque persone. L’episodio ha attirato l’attenzione per la violenza mostrata e l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i controlli e gli arresti necessari. La situazione ha portato a un rafforzamento delle misure di sicurezza nella zona coinvolta.

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VENEZIA - Dopo l'episodio choc della faida tra bande di tunisini a colpi di machete nel centro storico di Venezia ora scattano gli arresti. Il blitz di polizia e carabinieri è in corso dalle prime ore di questa mattina, mercoledì 20 maggio, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica lagunare. Le accuse Polizia e carabinieri stanno eseguendo, congiuntamente, 2 distinte misure cautelari, che dispongono la custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip nei confronti complessivamente di 5 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato. Le indagini Le... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Faida tra bande di tunisini a colpi di machete, blitz di polizia e carabinieri: 5 arresti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Faida tra bande di tunisini a colpi di machete alle Zattere: due feriti Sullo stesso argomento Venezia, faida tra bande di tunisini a colpi di machete: due feritiVENEZIA - Sono arrivati schierati in riga, la spada giapponese e la mannaia tenute lungo i fianchi, larghe, a coprire le spazio tra un uomo e... Faida tra bande di tunisini a colpi di machete alle Zattere: due feritiVENEZIA - Sono arrivati schierati in riga, la spada giapponese e la mannaia tenute lungo i fianchi, larghe, a coprire le spazio tra un uomo e... Faida tra bande di tunisini a colpi di machete, blitz di polizia e carabinieri: 5 arrestiVENEZIA - Dopo l'episodio choc della faida tra bande di tunisini a colpi di machete nel centro storico di Venezia ora scattano gli arresti. Il blitz di polizia e carabinieri è in ... ilgazzettino.it Faida tra bande di tunisini a colpi di machete alle Zattere: due feritiVENEZIA - Sono arrivati schierati in riga, la spada giapponese e la mannaia tenute lungo i fianchi, larghe, a coprire le spazio tra un uomo e l’altro, a completare la barriera che ... ilgazzettino.it 19 maggio 2026, Italia TERRORE A VENEZIA: FAIDA COL MACHETE IN PIENO CENTRO Violento agguato alle Zattere, nell'ambito della faida in corso da mesi tra le famiglie tunisine Sakka e Mallat. Un gruppo della fazione #Sakka ha attaccato i rivali utilizza x.com È il periodo dalla metà del 1996 all'inizio del 1998 (transizione da New Gen a Attitude) quasi come una mini-era a sé stante? reddit