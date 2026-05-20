Faida tra bande di tunisini a colpi di machete blitz di polizia e carabinieri | 5 arresti

Da ilgazzettino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona centrale di Venezia, si sono verificati alcuni scontri tra gruppi di tunisini che si sono conclusi con l’uso di machete. La polizia e i carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno fermato cinque persone. L’episodio ha attirato l’attenzione per la violenza mostrata e l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i controlli e gli arresti necessari. La situazione ha portato a un rafforzamento delle misure di sicurezza nella zona coinvolta.

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VENEZIA - Dopo l'episodio choc della faida tra bande di tunisini a colpi di machete nel centro storico di Venezia ora scattano gli arresti. Il blitz di polizia e carabinieri è in corso dalle prime ore di questa mattina, mercoledì 20 maggio, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica lagunare. Le accuse Polizia e carabinieri stanno eseguendo, congiuntamente, 2 distinte misure cautelari, che dispongono la custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip nei confronti complessivamente di 5 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato. Le indagini Le... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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