Faenza la chiesa inagibile dopo il sisma | servono 1,2 milioni

Dopo il terremoto che ha colpito la zona, la chiesa di Faenza risulta inagibile e necessita di interventi urgenti per la stabilità. Per evitare il crollo della volta, sono stati posizionati puntelli in legno che sostengono la struttura, ma non sono soluzioni definitive. È stato stimato che servono circa 1,2 milioni di euro per mettere in sicurezza l’edificio e renderlo di nuovo agibile. Finora, le istituzioni non hanno ancora approvato o stanziato i fondi necessari per interventi più consistenti.

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? Punti chiave Come possono i puntelli in legno fermare il crollo della volta?. Perché le istituzioni non hanno ancora stanziato i fondi necessari?. Quali danni strutturali ha causato la scossa di gennaio alla navata?. Chi finanzierà il restauro definitivo dopo gli interventi d'urgenza?.? In Breve Parrocchia di Sant’Antonino investe 100mila euro per interventi di emergenza e stabilizzazione.. Rilievi tecnici del 3 febbraio confermano lesioni alla volta e all'arco absidale.. Interventi urgenti includono puntelli in legno e sistemi di raccolta acque piovane.. Inagibilità ufficiale emessa dal Comune di Faenza dopo i danni del 13 gennaio.. La Diocesi di Faenza-Modigliana ha lanciato un appello per raccogliere oltre 1,2 milioni di euro necessari al restauro della Chiesa di Santa Maria Maddalena in Borgo, situata nel cuore del borgo di Faenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Faenza, la chiesa inagibile dopo il sisma: servono 1,2 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Inagibile dal sisma del 2012, il teatro risorge Santissimo Sacramento. Fermo anche il restauro della chiesa dopo il sismaC’è incertezza, e profonda preoccupazione, sul restauro della chiesa del Santissimo Sacramento.