Conte lascia il Napoli, Sarri in arrivo ildifforme.it
Calciomercato, clamoroso Fullkrug: lo vuole il Venezia, ma l’accordo taglia fuori il Milan pianetamilan.it
Non si accorge della coda, auto tampona un Tir e prende fuoco, morto carbonizzato il conducente: A4 chiusa ilgazzettino.it
Malattie rare, Sla: Forghieri (Intesa Sanpaolo), 'Ovunque vicini offre percorso di vita personalizzato' quotidiano.net
Rugby femminile: l’Italia sale al sesto posto nel ranking mondiale oasport.it
Battiti Live Spring chiude con Annalisa, Elettra Lamborghini e Samurai Jay davidemaggio.it
Guerra cognitiva, perché l’Europa è impreparata. L’allarme di Ecfr
L’Europa è già in guerra, e forse non lo sa. O almeno, non se ne rende conto. Sul campo di battagli... ► formiche.net
Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro portano in scena il dittico “Every Brilliant Thing” e “Il Presidente” – 26 – 30 maggio 2026 al Teatro India
Teatro India 26 – 31 maggio 2026 26 – 28 maggio ore 20:00 Every Brilliant Thing Le cose per cui... ► romadailynews.it
Alla Casa di Piero la presentazione del volume “Un incontro con Piero della Francesca” di Piero Calamandrei
Arezzo, 20 maggio 2026 – In occasione del settantesimo anniversario della morte di Piero Calamandrei... ► lanazione.it
Nuova era per le qualificazioni: la UEFA annuncia il cambio di format per Europei e Mondiali
Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per rico... ► calcionews24.com
Sicilia, 1 milione di euro per proteggere i minori dai rischi della rete
? Domande chiave Come verranno ripartiti i fondi tra le province orientali e occidentali? Quali ... ► ameve.eu
Parcheggio Talete: Siracusa chiede alla Regione un accordo definitivo
? Punti chiave Perché il contenzioso sul parcheggio Talete dura da trent'anni? Come influirà l'a... ► ameve.eu
Matrimonio a prima vista UK, accuse di stupro: blocco al programma tv
Dure accuse al programma di Matrimonio a prima vista Uk, dove due concorrenti sarebbero state vittim... ► ildifforme.it
Classifica Giro d’Italia 2026, undicesima tappa: Eulalio difende la maglia rosa, i big si marcano
Dopo l’impegnativa e complicata cronometro individuale disputata nella giornata di ieri, il Giro d’... ► oasport.it
Niente dentista alla Casa della Comunità di Primavalle: "Non abbiamo più un servizio essenziale"
“Non abbiamo più un servizio essenziale. Il dottore, il personale tutti spariti”. Questa la denuncia... ► romatoday.it
Anziana derubata al centro di Firenze, arrestata una 41enne: cos'è il trucco dell'Amuchina sul collo
Un arresto con restituzione di una collana, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Sta... ► virgilio.it
Quando è successo che Sarri s’è trasformato in Klopp? Che ci siamo persi?
L’ultima volta che abbiamo controllato, la Lazio era nona in campionato. Un punto sopra l’Udinese, ... ► ilnapolista.it
Bari 2026: l’IA e una web app per guidare il turismo nella città
? Domande chiave Come cambierà l'esperienza turistica grazie all'intelligenza artificiale della ... ► ameve.eu
Telefona a una donna di 89 anni fingendosi, poi le ruba gioielli e denaro: arrestato
Como, 20 maggio 2026 - Si è finto un poliziotto per truffare una donna di 89 anni, ma è stato scope... ► ilgiorno.it
LIVE Italia Cechia 0 0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il secondo tempo del match, gli azzurri ci credono
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:27 Reattivo Clara che evita il vantaggio avversario, a... ► oasport.it
All'ospedale di Lugo la donazione di quasi mezzo milione di euro per nuove apparecchiature all'avanguardia
La solidarietà non si ferma e all'ospedale Umberto I di Lugo questa mattina è arrivata una nuova don... ► ravennatoday.it
Un milione di euro dalla Regione Siciliana per l’educazione digitale dei minori
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del ... ► dayitalianews.com
Grottammare: visite guidate gratuite per la Notte dei Musei il 23 maggio
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“Mai visto Jannik così, spero ne venga fuori”: il manager di Sinner preoccupato con Gianni Milan a Roma
Il vicepresidente della Federtennis Gianni Milan ha svelato cosa gli aveva detto il manager di Janni... ► fanpage.it
Arriva il nuovo Btp Italia Sì con l’obiettivo di tutelare i risparmiatori dall’inflazione
(Adnkronos) – Un nuovo titolo di Stato, orientato ai piccoli risparmiatori, con l'obiettivo di tutel... ► webmagazine24.it
Nuovi ETS: costi per trasporti e famiglie fino a 15 miliardi di euro
? Punti chiave Come influirà l'aumento dei costi dei trasporti sui prezzi al dettaglio? Quali se... ► ameve.eu
Caso Cospito: confermata in appello la condanna a 8 mesi per Delmastro. "Faremo ricorso"
AGI - I giudici della Corte d'appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Andrea Delmastro, ex sottos... ► agi.it
Milano, 20 anni per l’aggressore: mezzo milione al ragazzo
? Punti chiave Come è scattata la violenza dopo il furto di soli 50 euro? Perché il secondo impu... ► ameve.eu
Lo shopping che ci meritiamo
Maggio è quel momento dell’anno in cui lo shopping cambia passo. Lo stipendio appena arrivato non f... ► iodonna.it
In stato vegetativo dopo un incidente: Elena Fornasier muore dopo quasi 30 anni a Rauscedo
A Rauscedo il dolore per la scomparsa di Elena Fornasier: quasi trent’anni fa il drammatico inciden... ► notizieaudaci.it
Corpi recuperati alle Maldive, la muta inadeguata di Monica Montefalcone e i brevetti mancanti: i punti oscuri
Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante l’immersione n... ► virgilio.it
Giro d’Italia 2026, Narvaez fa tris: l’ecuadoriano è primo a Chiavari. Eulalio ancora maglia rosa
Jhonatan Narvaez (UAE) ha vinto anche l’11? tappa del Giro d’Italia 2026, da Porcari a Chiavari di ... ► lapresse.it
Eni entra nel mercato dei minerali critici, piano per rafforzare la Gigafactory di Brindisi
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Stadio della Roma a Pietralata, tutti i passaggi necessari per la posa della prima pietra
La possibilità di riprendere il taglio degli alberi, precedentemente fermato dal TAR, non è l’unica ... ► romatoday.it
South Park: la stagione 29 debutta il 16 settembre 2025 su Comedy Central
Stan, Kyle, Cartman e Kenny stanno per tornare sul piccolo schermo, e l’attesa ha finalmente una d... ► tutto.tv
Antognoni risponde al ct della Grecia: "Altro che Under 21, sarà un'Italia giovane ma molto forte"
Giovani, ma di certo non inesperti, né tantomeno scarsi. L'Italia di Silvio Baldini che andrà a... ► gazzetta.it
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Fiumicino, 20 maggio 2026 – Divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi impropri e diversi da q... ► ilfaroonline.it
Liceo Metelli: 10 anni di Mani creative contro la violenza sulle donne
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Sarno, cerimonia in ricordo di Pasquale Versace: "Pioniere della difesa del suolo"
La Città di Sarno ha reso omaggio al professor ingegner Pasquale Versace, scomparso il 6 dicembre 20... ► salernotoday.it
BTS: il nuovo concerto in diretta al cinema il 13 giugno
Uno straordinario ritorno a casa per celebrare l’anniversario del debutto della band che ha trasfo... ► romadailynews.it
Perché, se Andrea Sempio venisse condannato, l’omicidio di Chiara Poggi non sarebbe un “femminicidio” – Il video
Da quando in Italia è entrato in vigore il nuovo reato di femminicidio, una delle domande emerse a... ► open.online
Caso Cospito, confermata in appello la condanna a Delmastro
La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per Andrea Delmastro Delle Vedove, im... ► ilgiornale.it
Il nuovo obiettivo della Giunta Ferdinandi: uno spazio esterno per l'accoglienza dei pazienti dell'Hospice
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Strade e politica, la galleria umbra della Due Mari diventa una frontiera da conquistare: scontro tra Marchetti e De Rebotti
Le elezioni nazionali si avvicinano e il periodo delle nozze tra l'amministrazione regionale della P... ► perugiatoday.it
Delmastro condannato per il caso Cospito, la conferma in appello per l’ex sottosegretario: di cosa era accusato e cosa succede ora
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi per l’ex sottosegretario alla Giu... ► open.online
America’s Cup a Napoli: Manfredi, ‘per noi un indotto economico di 1,5 miliardi’
Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, oggi è a Cagliari alla vigilia delle regate preliminari della L... ► ildifforme.it
Bergamo, le imprese promuovono il territorio solo a metà: pesano parcheggi, sicurezza e burocrazia
IL REPORT. Bergamo, le imprese promuovono (a metà) il territorio: più di 1 impresa su 2 vede la prop... ► ecodibergamo.it
Tempo d'estate, tornano le serate mondane a bordo piscina
Venerdì 22 e sabato 23 maggio, dalle 19, la dimora ottocentesca di via San Marco a Padova apre la st... ► padovaoggi.it
Luis Enrique: "L'Arsenal ha la miglior difesa al mondo. Arteta un amico, alla fine uno di noi piangerà"
Una finale difficile, ma sicuramente appassionante. Ne è convinto Luis Enrique che con il Psg ha già... ► gazzetta.it
Salute, a Formia il convegno sulla prevenzione delle malattie respiratorie e cardiovascolari
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Jhonatan Narvaez firma il tris al Giro d’Italia: “Dovevo correre con intelligenza, sono in ottima condizione”
Nuova giornata perfetta per la fuga e nuovo successo per Jhonatan Narvaez. Il campione ecuadoriano,... ► oasport.it
Flotilla, gli attivisti in prigione dopo l’assalto di Ben Gvir: «Espulsione in 24 ore». Il deputato M5S Carotenuto via da Israele stasera – La diretta
Dopo il video con cui il ministro di ultradestra Itamar Ben Gvir ha umiliato in mondovisione i mem... ► open.online
Emma Marrone e Belén, la grande amicizia dopo le tensioni (e Stefano De Martino)
Il tempo cancella i vecchi rancori e trasforma le rivalità in sincero affetto. A quattordici anni di... ► gazzetta.it
L’evoluzione dei talk show: ecco come (e perché) le rassegne «D’Autore» sono un format diverso da tutti gli altri
Da oltre dieci anni le rassegne D’Autore attraversano l’Italia trasformando luoghi simbolici come P... ► panorama.it
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SAN DONA' - Un pomeriggio di fuoco e paura sull'autostrada A4. Verso le 15.40 di oggi, mer... ► ilgazzettino.it
Un Posto al Sole, spoiler 20 maggio 2026: Alberto prova ancora a chiamare Anna, Ferri vuole che Michele…
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 20 maggio 2026, nel nuovo appuntamento s... ► ilsipontino.net
Meloni e Modi rafforzano l’asse strategico: gli accordi su difesa, energia e tecnologia di Italia e India
A Villa Pamphilj una giornata definita “storica”. Meloni e Modi hanno siglato sette accordi e annunc... ► ildifforme.it
“Mia moglie mi ha lasciato dopo 11 anni di matrimonio. Se una coppia smette di fare sesso è destinata al divorzio. Oggi dormo da solo e lei mi manca”: la confessione di Manuel Vilas
La fine di un amore, raccontata senza filtri e senza protezioni. Lo scrittore spagnolo Manuel Vilas... ► ilfattoquotidiano.it
Il Sap celebra il Memorial Day, la 34esima edizione per ricordare le vittime di mafia e terrorismo
A San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, il 19 e 20 maggio si è svolta la 34ª edizione del Memori... ► foggiatoday.it
Cannes celebra Samantha Casella: Variety annuncia la fine delle riprese di “La tenerezza del serpente”
Il Festival di Festival di Cannes si conferma ancora una volta crocevia del grande cinema internazi... ► laprimapagina.it
Certificazione Unica INPS, errore sulle pensioni: chi deve controllare subito la CU 2026 e cosa rischia
L’ennesimo caos fiscale di primavera stavolta passa dalla INPS e tocca uno dei documenti più delica... ► panorama.it
Notte Europea dei Musei: un viaggio alla scoperta del Museo Mumec e Casa Museo Ivan Bruschi
Arezzo, 20 maggio 2026 – Sabato 23 maggio 2026, il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione e la Casa... ► lanazione.it
Firenze, fermato 15enne: complotto terrorista tra provincia e Vaticano
?? Punti chiave Come ha fatto il ragazzo a comunicare con i radicali in comunità? Quali obiettivi sp... ► ameve.eu
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Firenze, arrestato 15enne tunisino per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, era "pronto a colpire" VIDEO
Immigrato dalla Tunisia, secondo quanto emerso l'ottobre scorso il 15enne era stato destinatario del... ► ilgiornaleditalia.it
Maldive, Procura di Roma dispone autopsia su corpo di Benedetti, "esami autoptici anche su altri 4 sub appena faranno rientro"
La salma del 44enne padovano, la prima ad essere trovata nella seconda cavità della grotta, è arriva... ► ilgiornaleditalia.it
Monopattini, raffiche di multe a Milano e Sesto. Tanti senza casco e targa ma anche in due
Milano, 20 maggio 2026 - Senza casco, targa e magari in due: proseguono i controlli della Polizia l... ► ilgiorno.it