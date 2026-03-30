Guerra cognitiva, perché l’Europa è impreparata. L’allarme di Ecfr

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L’Europa è già in guerra, e forse non lo sa. O almeno, non se ne rende conto. Sul campo di battagli... ► formiche.net

Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro portano in scena il dittico “Every Brilliant Thing” e “Il Presidente” – 26 – 30 maggio 2026 al Teatro India

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Teatro India 26 – 31 maggio 2026   26 – 28 maggio ore 20:00 Every Brilliant Thing Le cose per cui... ► romadailynews.it

Alla Casa di Piero la presentazione del volume “Un incontro con Piero della Francesca” di Piero Calamandrei

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Arezzo, 20 maggio 2026 – In occasione del settantesimo anniversario della morte di Piero Calamandrei... ► lanazione.it

Nuova era per le qualificazioni: la UEFA annuncia il cambio di format per Europei e Mondiali

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Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per rico... ► calcionews24.com

Sicilia, 1 milione di euro per proteggere i minori dai rischi della rete

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? Domande chiave Come verranno ripartiti i fondi tra le province orientali e occidentali? Quali ... ► ameve.eu

Parcheggio Talete: Siracusa chiede alla Regione un accordo definitivo

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Matrimonio a prima vista UK, accuse di stupro: blocco al programma tv

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Dure accuse al programma di Matrimonio a prima vista Uk, dove due concorrenti sarebbero state vittim... ► ildifforme.it

Classifica Giro d’Italia 2026, undicesima tappa: Eulalio difende la maglia rosa, i big si marcano

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Dopo l’impegnativa e complicata cronometro individuale disputata nella giornata di ieri, il Giro d’... ► oasport.it

Niente dentista alla Casa della Comunità di Primavalle: "Non abbiamo più un servizio essenziale"

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“Non abbiamo più un servizio essenziale. Il dottore, il personale tutti spariti”. Questa la denuncia... ► romatoday.it

Anziana derubata al centro di Firenze, arrestata una 41enne: cos

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Un arresto con restituzione di una collana, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Sta... ► virgilio.it

Quando è successo che Sarri s’è trasformato in Klopp? Che ci siamo persi?

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L’ultima volta che abbiamo controllato, la Lazio era nona in campionato. Un punto sopra l’Udinese, ... ► ilnapolista.it

Bari 2026: l’IA e una web app per guidare il turismo nella città

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? Domande chiave Come cambierà l'esperienza turistica grazie all'intelligenza artificiale della ... ► ameve.eu

Telefona a una donna di 89 anni fingendosi, poi le ruba gioielli e denaro: arrestato

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Como, 20 maggio 2026 - Si è finto un poliziotto per truffare una donna di 89 anni, ma è stato scope... ► ilgiorno.it

LIVE Italia Cechia 0 0, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: inizia il secondo tempo del match, gli azzurri ci credono

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:27 Reattivo Clara che evita il vantaggio avversario, a... ► oasport.it

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All'ospedale di Lugo la donazione di quasi mezzo milione di euro per nuove apparecchiature all'avanguardia

La solidarietà non si ferma e all'ospedale Umberto I di Lugo questa mattina è arrivata una nuova don... ► ravennatoday.it

Un milione di euro dalla Regione Siciliana per l’educazione digitale dei minori

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del ... ► dayitalianews.com

Grottammare: visite guidate gratuite per la Notte dei Musei il 23 maggio

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? Domande chiave Dove si svolgeranno esattamente i due percorsi nel borgo alto? Come si può pren... ► ameve.eu

“Mai visto Jannik così, spero ne venga fuori”: il manager di Sinner preoccupato con Gianni Milan a Roma

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Il vicepresidente della Federtennis Gianni Milan ha svelato cosa gli aveva detto il manager di Janni... ► fanpage.it

Arriva il nuovo Btp Italia Sì con l’obiettivo di tutelare i risparmiatori dall’inflazione

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(Adnkronos) – Un nuovo titolo di Stato, orientato ai piccoli risparmiatori, con l'obiettivo di tutel... ► webmagazine24.it

Nuovi ETS: costi per trasporti e famiglie fino a 15 miliardi di euro

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Caso Cospito: confermata in appello la condanna a 8 mesi per Delmastro. "Faremo ricorso"

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AGI - I giudici della Corte d'appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Andrea Delmastro, ex sottos... ► agi.it

Milano, 20 anni per l’aggressore: mezzo milione al ragazzo

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Maggio è quel momento dell’anno in cui lo shopping cambia passo. Lo stipendio appena arrivato non f... ► iodonna.it

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LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez non lascia nulla e realizza il tris, Ulissi sul podio

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Fiumicino, vietato sprecare acqua potabile fino al 30 settembre: multe fino a 500 euro

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Caso Cospito, confermata in appello la condanna a Delmastro

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