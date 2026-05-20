Fabrizio Testa confermato nel managing board di Euronext | Cdp vota contro

Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana spa, è stato confermato nel consiglio di amministrazione di Euronext Nv, la società olandese che gestisce anche Piazza Affari. Durante l’assemblea, Cassa Depositi e Prestiti ha espresso voto contrario alla conferma, mentre altri azionisti hanno approvato la nomina. La decisione si è resa necessaria in un contesto di assemblea che ha riguardato la composizione del managing board della società europea.

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