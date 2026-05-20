Fabrizio Testa confermato nel managing board di Euronext | Cdp vota contro
Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana spa, è stato confermato nel consiglio di amministrazione di Euronext Nv, la società olandese che gestisce anche Piazza Affari. Durante l’assemblea, Cassa Depositi e Prestiti ha espresso voto contrario alla conferma, mentre altri azionisti hanno approvato la nomina. La decisione si è resa necessaria in un contesto di assemblea che ha riguardato la composizione del managing board della società europea.
Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana spa, è stato confermato nel managing board di Euronext Nv, la holding olandese che controlla Piazza Affari, ma Cdp ha espresso voto contrario. Lo ha deciso l'assemblea degli azionisti di Euronext votando ad ampia maggioranza a favore della. 🔗 Leggi su Today.it
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